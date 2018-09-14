Дмитрий Осипов участвует в работе межправительственной российско-индийской комиссии

17:42 | 17.09.2018

Генеральный директор ПАО «Уралкалий» Дмитрий Осипов принял участие в заседании межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.



В ходе работы подгруппы по удобрениям, входящей в состав рабочей группы по модернизации и сотрудничеству в области промышленности, «Уралкалий» выразил готовность запустить на территории Республики Индия пилотный проект, результаты которого призваны продемонстрировать положительный эффект от сбалансированного применения различных видов минеральных удобрений для сельского хозяйства страны. Также в рамках работы по созданию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Индией компания выступила с предложением обнулить ввозные таможенные пошлины на минеральные удобрения в республику.



Дмитрий Осипов, генеральный директор ПАО «Уралкалий», отметил:

— «Уралкалий» давно и успешно работает на индийском рынке минеральных удобрений, который, безусловно, является для нас важным. Учитывая динамику развития индийской экономики, в том числе сельского хозяйства, мы приветствуем возможность выстроить еще более тесное сотрудничество с местными органами власти и потребителями для обеспечения рационального внесения минеральных удобрений в почву с целью повышения ее плодородия. Надеемся, что наши инициативы найдут понимание и поддержку у индийских коллег.



Добавим, что межправительственная российско-индийская комиссия создана в 1992 году. Ее председателем с российской стороны является Юрий Борисов — заместитель председателя Правительства РФ, с индийской стороны — министр иностранных дел республики Сушма Сварадж. В настоящее время работу комиссии курирует Минэкономразвития РФ.