«Горьковка» приглашает пермяков на заседания клубов

17:27 | 17.09.2018

Завтра, 18 сентября, в 18:30 состоится встреча клуба «Литературное зарубежье». Тема: «Жизнь и творчество немецкого писателя Томаса Манна».



Сотрудник иностранного отдела библиотеки Эмма Шаймухаметова прочитает лекцию о Томасе Манне, поделится своими впечатлениями от посещения родного города писателя (г. Любек в Германии) и музея Томаса и Генриха Маннов. Участников клуба ждет обзор произведений Т. Манна «Будденброки», «Волшебная гора», «Доктор Фаустус». Зал совещаний, 2-й этаж, левое крыло. Вход свободный, необходима предварительная запись по телефону 238-35-37.



20 сентября в 18:30 начнется встреча «Клуба путешественников», тема: «Волонтерские проекты в Италии». Ведущая Альбина Галимуллина расскажет о своем опыте участия в двух волонтерских проектах в Италии от пермского отделения общества «Мемориал» и компании «Сфера» (г. Нижний Новгород). Первый проект связан с благоустройством в лесничестве в деревне Лауреана недалеко от Турина. Второй проект предполагал реставрацию здания в г. Болонья. Альбина не в первый раз принимала участие в волонтерских проектах. За ее плечами проект по реставрации здания в Лейпциге в 2011 г. и участие в организации международного танцевального фестиваля в Турции в 2017 г. Зал совещаний, 2-й этаж, левое крыло. Вход свободный.



Кроме того, 20 сентября откроется выставка «Кириллические издания из фонда редких книг библиотеки им. А.М. Горького». Это очередной этап проекта «Пермь известная и неизвестная: к 295-летию Перми». Книги, в том числе старообрядческие издания и рукописи, собирались в ходе археографических экспедиций по Пермскому краю. Среди уникальных рукописных книг в фонде редкой книги библиотеки находятся 14 рукописей XVI–XVII вв., это и книга «Прохладный Вертоград» рубежа XVII–XVIII вв. — список с «Лечебника», переведенного в 1670-е гг. в Аптекарском приказе, и крюковые рукописи, литургические и поучительные рукописи, сборники. Читальный зал отдела редких книг, 4-й этаж, правое крыло. Вход свободный.