Житель Прикамья поймал грабителя

17:17 | 17.09.2018

Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, в Березниках сотрудники полиции задержали неработающего, судимого за преступления имущественного характера жителя Лысьвы. Мужчину 1987 года рождения подозревают в совершении грабежа.



Вечером в начале сентября на улице Парижской Коммуны правонарушитель открыто похитил у 52-летнего мужчины сотовый телефон и попытался скрыться. Инцидент увидел прохожий. Он догнал грабителя и удерживал его до прибытия полиции. Телефон возвратили владельцу.



Возбуждено уголовное дело по ст. «Грабеж», расследование продолжается.