Пермь: новости дня
16:18 | 17.09.2018
Фермеры Пермского края получат гранты на развитие семейных животноводческих ферм
В 2018 году на развитие семейных животноводческих ферм предусмотрено 115,5 млн рублей (84,3 млн рублей из федерального бюджета, 31,2 млн рублей из краевого). С начала текущего года шесть глав крестьянских (фермерских) хозяйство прошли конкурсный отбор и получили 45,5 млн рублей господдержки. Среди утвержденных проектов представлены бизнес-планы по откорму крупного рогатого скота мясных пород, овцеводству, строительству рыбоводной фермы.
Полученные средства фермеры смогут направить на строительство, реконструкцию или модернизацию ферм и производственных объектов по переработке продукции животноводства, на приобретение техники и сельхозживотных. Гранты носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. Максимальный размер гранта составляет не более 60 % стоимости каждого наименования приобретений, но не более 10 млн рублей. Прием документов на получение господдержки продлится по 28 сентября включительно.
Фермеры могут многократно заявляться на получение этого вида господдержки после того, как прошло три года с даты использования субсидии по направлениям «Начинающий фермер» или «Развитие семейных животноводческих ферм».
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края принимает документы с 24 по 28 сентября включительно по адресу: г. Пермь, бульвар Гагарина, 10, каб. № 321, 324, в пн. — чт. с 9:00 до 12:00, с 12:48 до 18:00, в пт. с 9:00 до 12:00, с 12:48 до 17:00.
Напоминаем, что семейная животноводческая ферма — крестьянское (фермерское) хозяйство, отвечающее установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» критериям микропредприятия, зарегистрированное на сельской территории Пермского края, основанное на личном участии главы и членов хозяйства, состоящих в родстве (не менее 2 таких членов, включая главу) и совместно осуществляющих деятельность по разведению и содержанию сельскохозяйственных животных и птицы, продолжительность деятельности которого превышает 24 месяца с даты его регистрации.
В соответствии с условиями Постановления правительства Пермского края от 31 января 2018 г. № 48-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса» гранты предоставляются семейным животноводческим фермам, соответствующим следующим критериям:
ферма от 20 и не более 300 голов коров молочного направления;
ферма от 20 и не более 600 голов крупного рогатого скота откормочного направления, в том числе поголовье основного маточного стада не должно превышать 300 голов;
ферма от 50 и не более 300 голов овец основного маточного стада;
ферма от 50 до 300 голов коз основного маточного стада;
ферма от 50 голов конематок;
птицеферма от 500 голов птиц;
ферма страусиная от 20 голов и не более 300 голов основного маточного стада;
кроликоферма от 200 голов;
пчелоферма от 100 пчелосемей.
Отметим, гранты по направлению «Развитие семейных животноводческих ферм» выдаются в Пермском крае с 2012 года в рамках государственной программы «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края», утвержденной Постановлением правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1320-п. С 2012 по 2018 год 111 фермеров получили 527,4 млн рублей на развитие семейных животноводческих ферм.
© «Вечерние Ведомости»
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