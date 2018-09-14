В Перми стартовал уникальный проект «Интерактивная история»

14:39 | 17.09.2018

Командой молодых людей запущен уникальный всероссийский проект «Интерактивная история» — это интернет-сайт in-history.ru, на котором проводятся конкурсы по разработке исторических игр, исторические онлайн-турниры среди школьников и студентов. Также на сайте имеется база исторических интеллектуальных игр, которая регулярно пополняется.



Лозунг проекта: изучай историю, играя и путешествуя! Миссия команды — сделать изучение истории модным и увлекательным среди молодежи.



Учителей и преподавателей истории, студентов-историков и просто интересующихся приглашают зарегистрироваться на in-history.ru, чтобы всегда быть в курсе конкурсов и онлайн-турниров. На сайте есть раздел «База интеллектуальных игр» по истории, игры можно скачивать и пользоваться в рамках урока истории, классных часов.



Уже объявлен первый конкурс игровых разработок «История Перми: от заводского поселка до промышленного мегаполиса», который проходит в рамках III Городского исторического форума. Заявки принимаются до 26 сентября. Положение о конкурсе можно найти на сайте в разделе «Конкурсы».



Проект является победителем ХХ Городского конкурса социально значимых проектов «Город — это мы». Партнеры: АНО «ЦРБИ «Скажи ДА», #ПермскаягородскаяДума, #МолПарламентПерми.