Более 15 тысяч жителей Прикамья вышли на старт «Кросса нации — 2018»

13:14 | 17.09.2018

В этом году к «Кроссу нации» в Прикамье присоединилось 35 муниципальных образований. Всего в программе соревнований было 7 забегов на дистанции 1000, 2000 3000 и 6000 метров. Общее количество участников «Кросса нации» в Пермском крае превысило 15 тысяч человек, из них более 5 тысяч пробежали в Перми на лыжной базе «Динамо».



В столице региона «Кросс нации» впервые состоялся в новом формате. Забеги полностью соответствовали названию соревнований: дистанции были проложены в лесном массиве по пересеченной местности. Местом проведения «Кросса нации» выбраны трассы лыжной базы «Динамо».



«Это самый массовый и масштабный осенний праздник спорта, аналогов которому нет в мире. И мы с вами создаем новую часть этой истории. Очень радостно, что с каждым годом «Кросс нации» молодеет, все больше детей выходят на старт. Большое спасибо родителям и учителям, которые прививают любовь к спорту и здоровому образу жизни детям. Отдельные слова благодарности ветеранам, которые подают пример всем нам», — обратился к участникам министр физической культуры и спорта Пермского края Владимир Епанов.



Соревнования открыл забег для людей с ограниченными возможностями здоровья. Отдельная дистанция на «Кроссе нации» для этой группы участников была разработана впервые.