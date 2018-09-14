В Перми ожидается существенное похолодание

13:05 | 17.09.2018

Сейчас в столице Прикамья 18 градусов, облачно. Сегодня, 17 сентября, в Перми будет до 23°С, ночью столбик термометра не опустится ниже 13°С.



Завтра ожидаются небольшие дожди, до 15°С. В среду, 19 сентября, будет не выше 13°С. Четверг станет самым холодным днем – до 12°С. В пятницу воздух не прогреется более чем до 15°С. В выходные, по предварительным прогнозам, потеплеет.