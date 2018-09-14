В Прикамье завершен ремонт Чусовского моста

12:07 | 17.09.2018

Ремонт Чусовского моста завершен, с 15 сентября движение транспорта полностью восстановлено, сообщает министерство транспорта Пермского края. Напомним, изначально заявлялось о завершении работ к 25 сентября.



Сократить сроки восстановления важного инфраструктурного объекта стало возможным благодаря использованию современных технологий. В ночь с 12 на 13 сентября с 1.30 до 4.30 на мосту проводились бетонные работы, и движение автотранспорта было полностью остановлено. За это время подрядчик залил подготовленное место специальной смесью, состав которой был утвержден проектировщиком.



По словам специалистов, смесь увеличит несущую способность конструкции. В ее составе цемент, минеральный заполнитель, армирующее волокно и модифицирующие добавки. При смешивании с водой смесь образует безусадочный, самоуплотняющийся литьевой раствор с высокой степенью сцепления с арматурой и ремонтируемым основанием.



Движение по одной из полос моста через р. Чусовую, по направлению из Перми в Полазну, было закрыто 3 сентября после обнаружения дефекта дорожного покрытия. В оперативном режиме на мосту было организовано реверсивное движение, которое регулировалось светофором.