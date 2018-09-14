Житель Прикамья осужден за причинение смертельных ожогов девушке

13:26 | 16.09.2018

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Суд вынес приговор ранее судимому 36-летнему жителю города Березники. Мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



Как установило следствие, 1 января текущего года мужчина из личной неприязни облил потерпевшую легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее. Девушка получила термические ожоги головы, тела и конечностей, от которых впоследствии скончалась. Ранее березниковец уже совершил в отношении потерпевшей преступление, за которое был лишен свободы.



Суд приговорил преступника к 12 годам 9 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.