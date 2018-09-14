До 1 ноября пермские арендаторы сохранят преимущества при выкупе земельных участков

13:23 | 16.09.2018

Землепользователи, которые получили на подписание проекты договоров купли-продажи, но не совершили сделку, в срок до 1 ноября 2018 года вправе приобрести занимаемый земельный участок за 25 % от его кадастровой стоимости. Это касается договоров, которые были оформлены до 31 декабря прошлого года.



После указанного срока департамент земельных отношений администрации города Перми будет отзывать ранее направленные и не подписанные договоры. Приобрести участок по цене, указанной в договоре, станет невозможно. Новая цена, согласно действующему законодательству, составит 75 % от кадастровой стоимости земельного участка.



С 2016 по 2018 год арендаторам были направлены, но не заключены 136 договоров купли-продажи земельных участков. Поэтому было принято решение отзывать данные договоры в случае отсутствия какой-либо реакции со стороны землепользователей.



— Мы даем больше месяца на то, чтобы арендаторы воспользовались своим правом и выкупили землю по цене, указанной у них в договоре. Этого времени более чем достаточно для оформления всех необходимых документов, — отметила Ольга Немирова, начальник департамента земельных отношений.



С перечнем земельных участков, которые можно до 1 ноября 2018 года выкупить по указанной в договоре цене, можно ознакомиться здесь: gorodperm.ru/actions/property/gor_zemli/givinglands.



Дополнительную информацию можно получить по телефонам 212-28-92, 212-61-90, 212-31-70.