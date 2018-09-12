В октябре в Прикамье стартует Парламентский урок-2018

20:12 | 14.09.2018

Парламентский урок, который стал традиционным мероприятием Законодательного собрания и проводится тринадцатый год, стартует в октябре. Как и в предыдущие годы, он будет связан с историей родного края, поясняют в краевом парламенте.



В рамках этой ежегодной акции Региональный институт непрерывного образования Пермского университета проводит информационно-методические семинары, собирая в школьные аудитории неравнодушных и креативных педагогов из разных территорий Прикамья. В этом году встречи с педагогами уже состоялись в г. Верещагино, Кудымкаре, Кунгуре, Соликамске, Осе.



Для школьников младших классов, как всегда, предлагается особая методика проведения Парламентского урока, а для среднего и старшего звена педагоги планируют связать урок с темой формирования в школах добровольческого движения. Тем более, что 2018 год объявлен президентом Владимиром Путиным годом добровольца и волонтера в России. В общественном сознании – это люди и общественные объединения, бескорыстно оказывающие содействие и неоценимую помощь. Формы приложения таких общественных сил могут быть самыми разными: социальное волонтерство, поисковые отряды, экологические патрули или те, кто вносят весомый вклад в сбережение культурного и национального наследия своей родины.



Важно, что Законодательное собрание Пермского края в 2014 году одним из первых в стране приняло закон «О развитии добровольчества (волонтерства)». Этот документ устанавливает правовые основы развития и поддержки добровольчества в регионе.



Как отмечает председатель Законодательного собрания Валерий Сухих: «Сегодня Пермский край стал одним из признанных лидеров в развитии добровольческого движения. За последние десять лет была создана система развития добровольчества, которая коренным образом влияет на формирование в регионе нового молодежного кадрового состава. Ребята овладевают технологиями реализации социально значимых инициатив. И они с успехом реализуют свой творческий и духовный потенциал здесь, в Пермском крае».



Напомним, что в рамках «Парламентского урока» в Пермском крае реализуются такие проекты, как познавательные краеведческие конкурсы «Путешествие по Пермскому краю» и «Будущие законодатели Пермского края».