Продолжается реализация проекта «Пермяк, вернувшийся домой»

20:06 | 14.09.2018

13 сентября Молодежный парламент на своем заседании подвел предварительные итоги по проекту «Пермяк, вернувшийся домой», рассказали в краевом ЗС.



«Проект задуман для того, чтобы укреплять в сознании молодежи образ Пермского края как места притяжения людей из разных регионов страны, как комфортной среды для развития молодежных инициатив и стартапов. По сути, для многих из нас Пермский край – это место, куда хочется возвращаться. Мы готовы представить наглядно «истории возвращения» наших земляков домой - с набором новых знаний и компетенций, которым они находят достойное применение в родном регионе», - отмечают инициаторы проекта, члены Молодежного парламента Пермского края Артем Дашковский, Анна Козицына и Богдан Константинов.



Сегодня партнерами проекта выступают Молодежный парламент при Законодательном собрании Пермского края, министерство образования и науки Пермского края, администрация города Перми, Молодежный резерв Прикамья. Поддержку проекта высказали губернатор Пермского края Максим Решетников и спикер Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих.



Состоялась презентация проекта в «Лето-парке», которая собрала около ста участников. Также авторы проекта провели флешмоб в рамках краевого форума «Пермский период», организовали тематические площадки в сети интернет и в социальных сетях. Среди планов по продвижению проекта, который нацелен на возвращение молодежи в родной регион, участие в форумах, встречи с молодежью, работа в сети интернет.



Артем Дашковский, председатель Молодежного парламента при Законодательном собрании Пермского края: «По актуальным официальным данным, 20% молодых людей Пермского края уезжает из региона сразу после окончания школы. Мы предлагаем проект «Пермяк, вернувшийся домой» прежде всего для того, чтобы поднять проблематику миграции молодежи из нашего края и постараться максимально мотивировать молодых людей на участие в жизни нашего региона. Конечно, можно уехать за получением образования и успешного опыта в разных сферах, но потом вернуться и реализовать свои профессиональные и личностные устремления на благо родного края. Тем более, что такой опыт здесь всегда востребован. В рамках проекта мы принимаем все истории людей, которые пожелали поделиться своим опытом возвращения в Пермский край. Все истории будут презентованы на специальной мобильной выставке, чтобы показать как можно большему количеству наших молодых земляков. Мы планируем по-разному транслировать этот опыт среди молодежи, особенно учащейся».