Ипотека для молодых семей может стать более доступной

19:55 | 14.09.2018

Члены Молодежного парламента Пермского края предложили сделать ипотеку для молодежи более доступной, рассказали в краевом ЗС. 13 сентября на заседании Молодежного парламента при Законодательном собрании Пермского края его члены поддержали проект решения о внесении изменений в Федеральный закон в части предоставления имущественного налогового вычета на уплату первоначального взноса по договору ипотечного кредитования.



По словам одного из разработчиков инициативы Дмитрия Огородова, в настоящий момент по положению Налогового кодекса гражданин РФ имеет право получения вычета только за следующие периоды приобретения жилого помещения. «Мы предлагаем возможность использования суммы по налоговому вычету по приобретению недвижимого имущества получать на момент приобретения жилья», - подчеркнул член Молодежного парламента. - Изучали статистические данные из открытых источников, вычислили, что средняя стоимость 1-комнатной квартиры по России, без учета г. Москвы и Санкт-Петербурга, составляет 1 млн 600 тыс. рублей. Как раз сумма первоначального взноса в сумме 260 тыс. рублей покрывает потребности гражданина в первоначальном взносе по ипотеке на бюджетный вариант жилья. Это позволит гражданину в возрасте до 35 лет приобрести квартиру быстрее, без накопления первоначального взноса. Также данный шаг позволит повысить покупательскую способность и прозрачность при получении гражданами официального дохода по месту работы».



Председатель Молодежного парламента Артем Дашковский, подводя итоги обсуждения, отметил: «Нужно говорить о том, что мы предлагаем сделать ипотеку доступнее минимум на 13%. Ровно на ту сумму денег, которая была заплачена в бюджет в качестве налога. Эти средства мы предлагаем молодым людям до 35 лет вернуть сразу на условиях первоначального взноса по ипотеке на приобретение жилья. Уже сегодня мы можем спрогнозировать, что данный инструмент значительно облегчит и ускорит процесс покупки жилья молодым людям».



Молодые парламентарии обсуждали возможные механизмы предоставления «предварительного» налогового вычета, высказывали предложения по формулировкам документа. По итогам голосования большинством голосов инициатива была поддержана. Теперь предстоит обсуждение документа в формате «круглых столов», молодежных дискуссий и комиссий Молодежного парламента. Только после этого инициатива молодых парламентариев будет рассмотрена во втором чтении.