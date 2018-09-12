На выходные в Перми закроют движение транспорта по Братьев Вагановых

16:37 | 14.09.2018

С 22.00 14 сентября до 17.00 16 сентября на перекрестке улиц Уральской и Братьев Вагановых будет закрыто движение.



С 22.00 14 сентября до 17.00 16 сентября, в связи с проведением работ на сетях водопровода при капитальном ремонте улицы Уральской, будет закрыто движение транспорта на перекрестке с улицей Братьев Вагановых.



Движение по улице Уральской сохранится в прежнем режиме. Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.