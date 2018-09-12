Пермский край продолжает улучшать показатели социально-политической устойчивости

15:56 | 14.09.2018

Фонд «Петербургская политика» опубликовал рейтинг социально-политической устойчивости регионов России по итогам августа 2018 года. С результатом 6,7 балла Прикамье упрочило свою позицию в группе регионов со средней устойчивостью. По сравнению с прошлым месяцем рейтинг региона вновь повысился на 0,1 балла.



Важно отметить, что с марта 2017 года по август 2018 года Пермский край переместился в рейтинге из группы регионов со слабой социально-политической устойчивостью в группу со средней устойчивостью, улучшив показатель с 4,7 до 6,7 балла.



Среди позитивных событий, случившихся в Прикамье в августе, Фонд называет подписание губернатором Максимом Решетниковым соглашения с «РЖД» о выкупе бывшего Товарного двора в Перми и строительство за счет этих средств современного транспортно-пересадочного узла; постановление краевого правительства о предоставлении субсидий работодателям на организацию занятости инвалидов; заключение соглашений об осуществлении деятельности в ТОСЭР «Чусовой» 2 новых резидентов — НПК «Базальт Групп» и ООО «Металлопласт», а также начало строительства завершающего участка Восточного обхода Перми.