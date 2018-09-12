В Перми почтили память погибших при крушении Boeing 737

15:47 | 14.09.2018

Сегодня, 14 сентября, в Пермском крае вспоминают пассажиров, погибших при крушении Boeing 737 в Перми. Неравнодушные пермяки и родственники погибших собрались у мемориала.



Напомним, к 10-й годовщине трагедии в Перми провели реставрацию мемориального комплекса. К памятной дате на месте крушения был установлен новый мемориал из шести гранитных стел с портретами всех погибших, эскиз которого выбирали их родственники.



Мемориал из двух частей, находившихся ранее в разных районах — Индустриальном и Свердловском, сегодня обретает новый вид на территории одного, Свердловского, района. Делается это, в частности, для безопасности и удобства посетителей, чтобы исключить их переход через железнодорожные пути.



Накануне были завершены последние приготовления памятного места, чтобы сегодня все неравнодушные пермяки могли возложить цветы и почтить память погибших.



Отметим, что работы по созданию единого мемориального комплекса и его благоустройства продолжатся и в будущем. Так, осенью будут высажены деревья. На перспективу прорабатывается вопрос по созданию единого мемориального ансамбля, в состав которого войдут территория сквера, часовня, вновь созданный мемориал с фотографиями погибших, а также мемориал с 88 колоннами с основанием и лестничным сходом. Весь комплекс планируется передать на баланс муниципального учреждения «Городской центр охраны памятников» для дальнейшего его содержания.



Накануне к мемориалу на месте трагедии возложил цветы и почтил память погибших минутой молчания губернатор Пермского края Максим Решетников.



Напомним, авиационная катастрофа Boeing 737 в Перми произошла 14 сентября 2008 года. Авиалайнер Boeing 737-500 авиакомпании «Аэрофлот-Норд» совершал регулярный пассажирский рейс SU821 по маршруту Москва — Пермь (для материнской авиакомпании «Аэрофлот» по соглашению о совместных перевозках), но при заходе на посадку, не долетев приблизительно 11 километров до пермского аэропорта Большое Савино, лайнер рухнул на землю и полностью разрушился. Погибли все находившиеся на его борту 88 человек — 82 пассажира и 6 членов экипажа.