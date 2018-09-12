Латвийский защитник Янис Блумс будет играть в «Парме»

14:01 | 14.09.2018

Пермский баскетбольный клуб «Парма» подписал контракт на один год с латвийским защитником Янисом Блумсом.



Спортсмену 36 лет, его рост — 191 см, вес — 86 кг.



У Яниса богатый опыт выступлений как на самом высоком европейском уровне, так и за сборную. Латвийский защитник выступал за «Летувос Ритас» (Литва), «Панатинайкос» (Греция), «Наполи» (Италия), «Бильбао» (Испания), «Астану» (Казахстан), ВЭФ (Латвия), «Аввелино» (Италия). Прошлый сезон баскетболист отыграл в испанской «Сарагосе».



Янис Блумс — трехкратный чемпион Латвии, обладатель Кубка Греции, чемпион Казахстана, чемпион Балтийской лиги, лучший латвийский игрок Единой лиги ВТБ, участник Матча всех звезд Единой лиги ВТБ.