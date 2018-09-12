На Чусовском мосту продолжаются ремонтные работы

13:43 | 14.09.2018

Сегодня подрядчик проверил плотность уложенного в ночь с 12 на 13 сентября состава в месте повреждения дорожного полотна на Чусовском мосту. Показатели в норме, плотность достигла уровня, при котором можно снимать крепления опалубки, начинать работы по гидроизоляции.



Именно эти работы запланированы на сегодня. По завершении их останется лишь уложить верхний слой. В настоящее время решается вопрос, остановиться на выбранной ранее ЩМА (щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси) либо использовать литой асфальтобетон. Дело в том, что для укладки ЩМА требуется небольшое количество, и при транспортировке на место ремонта она может быстро остыть, в то время как литой асфальтобетон доставляется специализированным транспортом, в котором смесь не остынет. Окончательное решение будет принято сегодня до конца дня.



Пока же движение по мосту осуществляется в реверсивном порядке в месте проведения ремонтных работ, в связи с чем водителей просят набраться терпения, соблюдать порядок движения.