Завтра в Прикамье состоится фестиваль исторических мест «Ыджыт туй»

13:21 | 14.09.2018

В субботу, 15 сентября, в селе Коса Коми-Пермяцкого округа состоится межмуниципальный фестиваль исторических мест «Ыджыт туй».



Традиционно в период бабьего лета с. Коса приглашает на большой исторический праздник, гости которого могут воочию познакомиться с ремеслами традиционного бытования народа, живущего на Косинской земле, посетить ярмарочные развалы и семейные лавки, поучаствовать в молодецких состязаниях и забавах, познакомиться с творчеством самодеятельных коллективов Пермского края и Косинского района. Приехавших ждет множество приятных моментов. Как отмечают организаторы, фестиваль, как и всегда, ожидается ярким и зрелищным и на него с удовольствием ждут гостей.



С программой фестиваля можно ознакомиться здесь: http://visitperm.ru/calendar/festival-istoricheskikh-mest-ydzhyt-tuy-/.



В переводе с коми-пермяцкого языка «Ыджыт туй» значит «большая дорога». «Большой дорогой» называют Московско-Сибирский тракт, который с конца XVI века и до конца XVIII века пролегал через селения Косинского района.



Большой тракт оказал заметное влияние на развитие селений, через которые он проходил. В местах рек прокладывались мосты, стелились гати, в селениях содержались почтовые станции и обустраивались постоялые дворы. В наше время исторический тракт является самым протяженным и длительным культурным ландшафтом, так как на его пути до сих пор возрождаются и строятся храмы, создаются музеи, оборудуются гостевые дворы, устраиваются «торжища».