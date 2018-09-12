В Пермь пришло потепление

13:05 | 14.09.2018

Сейчас в столице Прикамья 13 градусов, пасмурно. Сегодня, 14 сентября, днем в Перми будет до 16°С.



Завтра столбик термометра поднимется до 17°С. В воскресенье, 16 сентября, будет до 20°С. В понедельник воздух может прогреться до 25°С.