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Пермь: новости дня


12:33 | 14.09.2018

Энергетики «ПСК» повысят надежность теплоснабжения микрорайона Парковый

В сжатые сроки на проспекте Парковый будет заменено 100 метров тепломагистрали диаметром 500 мм.

Сегодня, 14 сентября, ООО «Пермская сетевая компания» приступает к замене участка сети на проспекте Парковый в Дзержинском районе Перми. Энергетикам предстоит обновить 100 метров тепломагистрали диаметром 500 мм, по которой энергоресурс поступает в большинство домов микрорайона. Это повысит надежность подачи отопления и горячей воды в квартиры жителей в отопительном сезоне — 2018–2019.

Работы решено реализовать в связи с выявленным изношенным участком тепловой сети. Дополнительно будет заменена запорная арматура в тепловой камере.

Плановый срок проведения ремонта — с 13:00 14.09.2018 по 20:00 17.09.2018. На этот период подача горячей воды будет ограничена для части жилого фонда микрорайона Парковый.

Энергетики приносят извинения за доставленные временные неудобства.

Здания в зоне отключения

Жилые дома: проспект Парковый, 1, 3, 3/1, 5, 5/1, 7, 8, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 12, 14, 13, 15а, 15б, 15в, 18, 20/1, 22/1, 22/2, 24, 25а, 25б, 25в, 25г, 25д, 26, 28а, 29, 30/1, 30/2, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37а, 37б, 37в, 37г, 38, 39, 40, 40а, 41а, 41б, 41в, 41г, 42, 43, 45, 45а, 45б, 46, 48, 50, 52, 54/1, 54/2, ул. Переселенческая, 104, 111, ул. В. Каменского, 2а, 3, 4, 6, 10, 10а, 12, 16, 24, ул. Подлесная, 7/3, 7/4, 13а, 15, 17, 19/1, 19/2, 21/2, 23/1, 23/2, 27/1, 27/2, 29, 33, 35, 43а, ул. Гатчинская, 18, 20, ул. Желябова, 3, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, ул. Строителей, 8, 10, 12, 16, 16а, 18, 24а, 24б, 24в, 24г, 26, 34, 34а, 36, 36/1, 46, 48, ул. Пожарского, 10, 11, 12, 14, 15, 17, ул. Вокзальная 78, 80.

Соцкультбыт: ул. Подлесная, 6, 9б, 21, 21/2, ул. Гатчинская, 15, проспект Парковый, 8а, 16, 26а, 27, 28, В. Каменского, 1, 8, 14.

© «Вечерние Ведомости»

 


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