Пермяков приглашают к участию во всероссийской экологической акции «Генеральная уборка страны»

16:47 | 13.09.2018

15 сентября Общероссийский народный фронт проводит экологическую акцию «Генеральная уборка страны» во всех субъектах Российской Федерации.



Проводимые в рамках всероссийского субботника мероприятия направлены на популяризацию системы раздельного сбора отходов и будут проходить в форматах уборки стихийных свалок, плоггинга, акции «Чистый берег», эко-лекториев, опенэйров и эко-квестов.



Цель проведения акции – реализация указа президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части обеспечения эффективного обращения с отходами производства и потребления.



Организатор и координатор акции – региональный исполком Общероссийского народного фронта в Пермском крае (59region@onf.ru, тел. (342) 206-58-13).