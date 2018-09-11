Пермь: новости дня
16:25 | 13.09.2018
До конца года предполагается завершить первый этап реконструкции дороги Березники — Соликамск
По словам генерального директора подрядной организации ООО «СК Химспецстрой» Игоря Балуева, после завершения работ дорога станет шире и безопаснее. «После реконструкции дороги на ней появится разделительная полоса «Нью-Джерси» и по две полосы движения в каждом направлении, — говорит Игорь Балуев. — Работы идут с опережением графика, планируем до конца этого года все работы закончить».
Подчеркивая важность приведения в порядок дорожной инфраструктуры региона, ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что качество дорог напрямую влияет на безопасность дорожного движения и на качество жизни в крае.
По словам строителей, интенсивность транспортного сообщения между Березниками и Соликамском составляет порядка 20 тысяч машин в сутки, поэтому расширение пропускной способности дороги — вопрос актуальный как для жителей, так и для промышленных предприятий Березниковско-Соликамского узла.
Всю дорогу между двумя городами предполагается реконструировать до 2022 года в пять этапов. Сейчас уже началось проектирование 2–5-го этапов. Строительные работы по следующему этапу реконструкции будут начаты в 2019 году, ориентировочная стоимость 2-го этапа составляет 3,6 млрд рублей.
Помимо этого, предполагается, что в этом году в краевую собственность будет переведен еще один участок дороги — участок ул. Мичурина от отворота на пос. Чашкино до автодороги «Обход г. Соликамска». Это позволит соединить всю магистраль в единую сеть автодорог регионального значения.
Кроме того, во время поездки губернатор проинспектировал завершенный объект дорожного строительства в г. Соликамске — перекресток ул. Всеобуча и ул. Черняховского. Ранее на перекрестке была высокая аварийность из-за интенсивности движения автотранспорта при отсутствии регулирования. Как пояснил исполнительный директор подрядной организации группы компаний «Перестройка» Константин Алексеев, на перекрестке появились дополнительные полосы движения, изменилось светофорное регулирование, появились новые остановочные комплексы и пешеходные переходы. «Работы здесь мы уже закончили, сейчас оформляется отчетная документация, — пояснил представитель подрядчика. — Главная цель этих изменений — безопасность. Теперь перекресток стал более понятным для автомобилистов и пешеходов».
Отметим, создание надежной и безопасной транспортной инфраструктуры — одна из ключевых задач краевых властей. В ближайшие три года в Прикамье планируется построить и реконструировать 44,5 км дорог. Всего в 2018 году на реализацию дорожно-хозяйственной деятельности из Дорожного фонда Прикамья предполагается направить порядка 11,58 млрд рублей. Беспрецедентная сумма в 12 млрд рублей была направлена на дорожную инфраструктуру в 2017 году. За счет этих средств сокращается недоинвестированность отрасли, сформировавшаяся в предыдущие годы.
© «Вечерние Ведомости»
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