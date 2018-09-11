Пермский шахматный клуб получил в подарок новые шахматы

13:39 | 13.09.2018

Участники шахматного клуба при Мотовилихинской районной организации Пермской краевой организации Всероссийского общества инвалидов получили в подарок новые шахматы. От имени регионального координатора партийного проекта «Старшее поколение», депутата Законодательного собрания Пермского края Александра Бойченко восемь комплектов гроссмейстерских шахмат председатель общества Елена Кротова вручила инициатору создания клуба Асе Прохоровне Федотовой.



- Для людей старшего поколения и особенно инвалидов по зрению важно, чтобы шахматная доска и фигуры были побольше. Некоторые участники клуба приносили большие шахматы из дома, а теперь они есть у нас, приходи – играй, - говорит Елена Кротина.



Подарок пришелся кстати. В этот день состоялся шахматный турнир в рамках празднования Дня Мотовилихинского района. Победителям вручили дипломы и медали.



Напомним, занятия в шахматном клубе Мотовилихинской районной организации Пермской краевой организации ВОИ проходят в рамках реализации партийного проекта «Старшее поколение». Его участниками являются около 20 человек. В шахматном клубе пожилые люди с большим удовольствием играют между собой, показывают класс игры молодым, участвуют в краевых и городских соревнованиях.



Мероприятия проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия» проводятся в Пермском крае с 2013 года. Основные задачи проекта – содействие повышению качества жизни и благополучия пожилых людей, создание условий для их активного долголетия. Основой проекта служит «Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в РФ до 2025 года». В прошлом году задачи партпроекта были расширены за счет содействия развитию современных форм социального и медицинского обслуживания пожилых людей.