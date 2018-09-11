Ночные ремонтные работы на Чусовском мосту завершены

12:47 | 13.09.2018

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ движение на Чусовском мосту сегодня ночью с 1.30 до 4.30 было полностью закрыто для автотранспорта (кроме спецтранспорта). За это время подрядчик залил подготовленное место специальной смесью, состав которой был утвержден проектировщиком.



Компоненты смеси доставлены из Екатеринбурга. «Это безусадочная бетонная смесь наливного типа. Ее преимущества в высокой прочности, стойкости к воздействию агрессивных сред. Подвижность смеси позволяет проводить укладку без виброуплотнения. Она не содержит растворителей и других веществ, опасных для здоровья», - пояснили в министерстве транспорта Пермского края.



По словам специалистов, смесь увеличит несущую способность конструкции. В ее составе цемент, минеральный заполнитель, армирующее волокно и модифицирующие добавки. При смешивании с водой смесь образует безусадочный, самоуплотняющийся литьевой раствор с высокой степенью сцепления с арматурой и ремонтируемым основанием.



Для набора прочности ремонтного состава потребуется еще некоторое время, после чего подрядчиком будет уложена гидроизоляция, а затем щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь. На этом ремонтные работы будут завершены, и движение по Чусовскому мосту будет полностью восстановлено. Сейчас движение в месте проведения ремонтных работ осуществляется в реверсивном порядке по сигналу светофора.