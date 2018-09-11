Жители Пермского края могут получить налоговое уведомление в МФЦ

12:43 | 13.09.2018

Теперь для уплаты имущественного налога гражданам не нужно ждать, когда извещение придет по почте. Для оформления документа можно обратиться в многофункциональный центр.



Услуга предоставляется по экстерриториальному принципу. Это означает, что налогоплательщики имеют возможность обратиться в любой филиал МФЦ, независимо от места регистрации или нахождения имущества. Заявителю необходимо лишь предъявить документ, удостоверяющий личность. Пакет документов сформирует специалист центра и передаст его в Управление Федеральной налоговой службы по Пермскому краю. По истечении 5 дней гражданин сможет получить уведомление, в котором будет указан объект налогообложения, сумма налога, а также срок его уплаты.



«Такая возможность будет весьма кстати для жителей региона, которые не имеют возможность получить налоговое уведомление, например, потому, что сменили адрес проживания. Или же извещение не сформировано и не доставлено налогоплательщику почтой, поскольку сумма налога за 2017 год менее 100 рублей (по закону такие уведомления не подлежат отправке). Получить новую услугу в МФЦ можно уже сейчас, причем попутно с любой другой», — поясняют специалисты учреждения.



Отметим, что краевой многофункциональный центр постоянно расширяет взаимодействие с Управлением Федеральной налоговой службы по Пермскому краю. На сегодняшний день через МФЦ можно получить 8 услуг УФНС: подать заявление на регистрацию юридического лица и ИП, заказать выписку из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, направить налоговую декларацию и др. С начала года специалистами МФЦ оказано 25 870 услуг данного ведомства, из них более 21,5 тысячи — это регистрация ИП и ЮЛ.



Отметим, гражданам, получившим доступ к Личному кабинету на сайте ФНС России, единое налоговое уведомление не приходит по почте, а автоматически выгружается в «Личный кабинет налогоплательщика». Процесс получения уведомлений налогоплательщики должны отслеживать самостоятельно.