В Прикамье стартовала подготовка к проведению XXVII Всемирного фестиваля «Российская студенческая весна»

12:37 | 13.09.2018

Губернатор Пермского края Максим Решетников подписал распоряжение о создании оргкомитета и разработке плана мероприятий по проведению XXVII Всемирного фестиваля «Российская студенческая весна».



Напомним, уже этой весной в краевую столицу приедет порядка 3 тысяч студентов из разных вузов России. Ребята смогут показать себя в следующих направлениях: «Музыкальное», «Танцевальное», «Театральное», «Журналистика», «Видео», «Оригинальный жанр», «Региональные программы». Фестиваль пройдет на территории Пермского края с 14 по 19 мая 2019 года.



Среди первоочередных задач оргкомитета — разработка плана мероприятия и выбор площадки для его проведения. Сейчас в качестве вариантов предложены Пермский городской дворец культуры им. А.Г. Солдатова, Большой зал филармонии, Пермский дом народного творчества «Губерния», Театр юного зрителя, Пермский академический театр «Театр» и Универсальный дворец спорта «Молот».



Ранее глава Пермского края Максим Решетников отмечал важность создания в крае условий для самореализации молодого поколения, чтобы молодые люди могли стать востребованными специалистами, спортсменами, общественными деятелями. Для этого в Прикамье поддерживаются интересные для молодых людей проекты, в том числе инициированные ими, такие как Пермский международный марафон, турнир по киберспорту, а также другие деловые и благотворительные мероприятия.



Напомним, 19 мая, в Ставрополе, во время церемонии закрытия «Российской студенческой весны», объявили, что Пермь станет городом, которому в следующем году предстоит принять гостей со всей страны. Символичный кубок был передан представителю Пермского края — зампреду правительства Прикамья Ирине Ивенских.