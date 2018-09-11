Кинематографисты из разных стран представят на «Флаэртиане» около 160 фильмов

20:34 | 12.09.2018

С 14 по 20 сентября в Перми пройдет XVIII международный фестиваль документального кино «Флаэртиана».



Президент фестиваля Павел Печенкин отметил, что в этом году на фестивале будет показано около 160 фильмов, включая детские программы и образовательный форум: «Это большая программа, которая традиционно сопровождается приездом программ наших партнеров – фестивалей из Европы: чешский Ji.hlava, немецкий DOK.fest Munich и бельгийский Millenium. Международное жюри возглавляет наш американский коллега Майкл Коллинз, номинант «Эмми» в этом году».



Программа XVIII международного фестиваля документального кино «Флаэртиана» опубликована на официальном сайте flahertiana.ru.



Заместитель министра культуры Пермского края Марина Илюхина подчеркнула, что фестиваль становится ярким культурным событием для пермяков уже больше 20 лет, потому что организаторы вкладывают в него сердце и душу. «Ничто не может существовать долго, если не вложить в это частичку себя. «Флаэртиана» дает нам возможность сделать открытия, которые формируют гражданскую позицию и меняют наше представление о мире. Мне импонирует, что в фестивале участвуют студенты: хорошо, что они смогут поговорить с режиссерами во время мастер-классов и после показов», — считает замминистра.



Учредителями представительного форума кинематографистов являются министерство культуры Пермского края и киностудия «Новый курс». Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры РФ, КГАУК «Пермкино», Пермского краевого отделения Союза кинематографистов России, администрации г. Перми. «Флаэртиана» является частью фестиваля «Пермский период. Новое время».