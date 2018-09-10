Благоустройство территорий Пермского края выйдет на качественно новый уровень

17:59 | 12.09.2018

Сегодня, 12 сентября, на заседании правительства Пермского края обсуждался вопрос по реализации в этом году программы «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). В общей сложности в этом году предполагается благоустроить 550 объектов, в том числе 443 двора, 101 общественную территорию и 6 парков.



Как отметил губернатор Пермского края Максима Решетников, прошлый год показал, что проект важен и нужен жителям края: и муниципальные образования, и сами люди активно включились в процесс его реализации, проявляли активность как при подаче заявок, так и контролируя качество работ.



«Сам уделяю этому направлению повышенное внимание – обязательно инспектирую объекты в каждый свой рабочий выезд в территории. Вижу, что дворы, парки, скверы, которые были сданы в прошлом году, стали красивее, современнее и комфортнее и действительно радуют жителей, – обозначил Максим Решетников. – В текущем году в проекте чуть меньше дворов, но больше общественных территорий и парков. Мы несколько изменили принципы отбора объектов для участия в проекте. По дворам в приоритете не количество самих дворов, а число жителей в близлежащих домах. То есть дворов по количеству меньше, но по размерам они больше, вокруг них больше домов. Улучшения в результате благоустройства должны ощутить как можно больше жителей».



Губернатор также остановился на получении обратной связи от жителей региона. В последнее время число сообщений от жителей через портал «Управляем вместе» сократилось, при этом пермяки обращаются напрямую к губернатору. По словам главы региона, он уже дал поручение проанализировать, с чем это может быть связано.



В своем докладе заместитель председателя правительства – руководитель Региональной службы по тарифам Пермского края Антон Удальев рассказал, что на сегодня в 169 дворах Прикамья работы по благоустройству уже завершены, еще в 222 – работы продолжаются. «Сейчас мы стремимся комплексно подходить к вопросам благоустройства, ведем синхронизацию программы «Формирование комфортной городской среды» с муниципальными программами и другими региональными проектами, – отметил Антон Удальев. – Таким образом, жители сразу решают важные для них вопросы по благоустройству общественного пространства и созданию более комфортных условий для жизни и отдыха».



Отметим, все работы по благоустройству дворовых территорий должны завершиться до 15 октября - до наступления минусовых температур. По информации РСТ, благоустройство дворовых территорий уже завершено в ЗАТО Звездном, Чернушинском городском поселении, Березовском районе и Чусовом.



Так, в качестве положительного примера синхронизации действий краевых властей и местных жителей руководитель РСТ представил опыт Березовского сельского поселения. Один из дворов в поселении был благоустроен по программе ФКГС, при этом управляющая организация совместно с жильцами провела работы по кронированию деревьев, расчистке дворовой территории от кустарников и разбивке клумб. Помимо этого, по инициативе жителей бетонные плиты, которыми был проложен дворовой проезд, были демонтированы и проданы. Полученные средства были направлены на обустройство детской площадки.



В Карагайском районе была установлена спортивная площадка площадью 100 кв. м. На заседании правительства присутствовал инициатор включения проекта в перечень программы ФКГС – главный врач Карагайской больницы Василий Шестаков. По его словам, на площадке все время занимаются как взрослые, так и дети. «Для подрастающего поколения занятия спортом очень важны. Я как хирург вижу, что у тех, кто не занимается спортом, больше проблем с позвоночником, - говорит врач. – Поэтому я считаю важным, чтобы мы еще больше внимания уделяли спортивному образу жизни и занятиям физкультурой».



Участие в благоустройстве территорий региона принимают и общественные организации. Так, член общественного совета федерального партийного проекта «Городская среда», координатор проекта партии «Единая Россия» «Городская среда» в Пермском крае Михаил Борисов отметил, что организация оценила проекты, реализованные по ФКГС в прошлом году. Все выявленные замечания уже направлены в Региональную службу по тарифам. Губернатор Максим Решетников поручил РСТ совместно с общественниками проанализировать недочеты и донести их до глав муниципалитетов.



Отметим, программа по благоустройству городов и поселений в Пермском крае стартовала в феврале 2017 года. Программа рассчитана на пять лет. Каждый гражданин, проявив активность, может добиться того, чтобы территорию, требующую благоустройства, включили в программу.



В 2018 году будет благоустроено 550 объектов, в том числе 443 двора,

101 общественная территория и 6 парков.



В прошлом году инициативные жители сделали уютными 520 дворов, 80 общественных территорий и 5 парков - всего 605 объектов.