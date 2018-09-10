26 акций пройдет в Перми во Всемирный день чистоты

17:44 | 12.09.2018

Активисты Перми организуют 15 сентября, во Всемирный день чистоты, 26 мероприятий. Акция «Сделаем!» объединит неравнодушных граждан в 40 регионах России и 150 странах мира: уборка начнется в Новой Зеландии и закончится на Гавайских островах.



Акцию «Сделаем!» в Пермском крае организует и координирует команда, в которую вошли представители волонтерского сообщества «volunteers_perm», проекта «Чистые игры в Пермском крае», движения «Слушай соловья», волонтерского центра ПГНИУ. Команда получила поддержку от департамента ЖКХ администрации Перми, бизнес-партнерами акции стали компании «Лента» и «Буматика».



К организованной уборке может присоединиться любой житель Перми и края, на месте добровольцы получат инвентарь.



Всемирный день чистоты «Сделаем!» в России – это гражданская акция. Акцент в глобальной уборке 15 сентября этого года делается на природных территориях: леса, поляны, берега водоемов, поддерживается раздельный сбор отходов там, где это возможно.