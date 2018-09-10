День пожилого человека в Перми отметят танцевальным вечером

17:33 | 12.09.2018

14 сентября в 18:00 в парке им. Чехова (улица Репина, 20) в рамках празднования Дня пожилого человека проведут танцевальный вечер под открытым небом.



В этот день в парке им. Чехова военный оркестр Пермского военного института войск Национальной гвардии России под руководством Артема Проскурова презентует свою музыкальную программу «Вальс нашей молодости».



— Любимые мелодии в исполнении духовых инструментов, общение в дружеской атмосфере и, конечно же, танцы положат начало приятному отдыху на все выходные, — отмечают в муниципальном учреждении «ПермьПарк».