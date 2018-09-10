Пермяков приглашают проконсультироваться по вопросам ЖКХ

14:23 | 12.09.2018

В информационно-консультационных центрах можно получить информацию по вопросам содержания общего имущества домов, их капитального и текущего ремонта, снижения задолженности за жилищно-коммунальные услуги и по ряду других.



Информационно-консультационные центры созданы для формирования эффективного и ответственного собственника как заказчика жилищно-коммунальных услуг, а также для защиты его интересов. Всего в Перми с 2013 года по настоящее время открыто 37 информационно-консультационных пунктов на базе ТОС и общественных центров города. За период их существования жители Перми получили более 17 тысяч консультаций по вопросам ЖКХ.



Консультанты пунктов активно взаимодействуют с управляющими организациями по вопросам обеспечения законных прав и интересов граждан.



Анализ консультирования жителей Перми в 2018 году показывает, что наибольшее количество вопросов граждан связано с начислением платы за жилищно-коммунальные услуги (перерасчеты, начисления ОДН, прямые расчеты с РСО), капитальным и текущим ремонтом, оказанием услуг управляющей организацией.



Кроме того, в пунктах проводятся бесплатные обучающие курсы для жителей Перми. Чаще всего учениками становятся граждане, которые представляют «актив» дома и могут донести полученную информацию до остальных жителей дома.