На время проведения «Кросса нации» в Перми будет изменена схема движения транспорта

13:31 | 12.09.2018

Проезд на Всероссийский день бега «Кросс нации» предусмотрен со стороны мкр-на Ива и мкр-на Архиерейка по улице Грибоедова.



Во избежание заторов и пробок 15 сентября будет организовано одностороннее движение по улице Самаркандской от улицы Художника Зеленина до улицы Глуховской с 07:30 до 16:00. Участникам, направляющимся на соревнования по ул. Самаркандской, будет предложен объезд по ул. Глуховской — ул. Старцева — ул. Грибоедова.



Впервые в этом году в Перми «Кросс нации» пройдет в новом формате. Забег будет полностью соответствовать своему названию: дистанция проложена в лесном массиве по пересеченной местности. Местом проведения «Кросса нации» выбраны трассы лыжной базы «Динамо».



С 10 по 14 сентября пройдет электронная регистрация участников на сайте министерства физической культуры и спорта Пермского края sport.permkrai.ru.



Заявку можно подать с 10 по 14 сентября, с 14:00 до 19:00, по адресам:

- Дворец спорта «Орленок», ул. Сибирская, 47 (здесь можно подать коллективную заявку);

- УДС «Молот», ул. Лебедева, 13;

- СК им В.П. Сухарева, шоссе Космонавтов, 158а, здание легкоатлетического манежа;

- спортивный комплекс «Прикамье», Ласьвинская, 1.