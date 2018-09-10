В Пермском районе начали устанавливать камеры на новом комплексе фотовидеофиксации

12:36 | 12.09.2018

Напомним, в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» образовалась экономия денежных средств. Это позволило включить в перечень дополнительные объекты.



Один из них – комплекс фотовидеофиксации, который по многочисленным просьбам жителей будет установлен в д. Нестюково в Пермском районе. Автолюбители, сокращая маршрут, совершают объезд федеральной трассы по дорогам деревни, создавая аварийную ситуацию на дороге, не соблюдая правил дорожного движения.



Подрядчик - ООО «СитиПлан» - выполнил все подготовительные работы, оборудовал площадку, установил опоры для комплекса, приступил к установке видеокамер. Согласно техническому заданию компания после установки комплекса должна произвести его подключение к существующим серверам Административной практики «Азимут-АП» ЦАФАП ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю (г. Пермь, ул. Пермская, 164). Кроме того, подрядчик должен обеспечить автоматизированную выгрузку зафиксированных материалов нарушений ПДД с комплекса на указанный сервер, обеспечить автоматизированную выгрузку фотоматериалов всех зафиксированных государственных регистрационных номеров транспортных средств, прошедших через зоны контроля комплекса, на сервер.