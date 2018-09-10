В Перми состоялась экологическая экскурсия по Черняевскому лесу

12:26 | 12.09.2018

Участники заседания Русского ботанического общества прогулялись по экотропе «Дорога домой», увидели сосну, которой более 300 лет, а также побывали на реликтовом болоте.



В Перми прошло заседание Русского ботанического общества, на которое собрались ученые пермских вузов, аспиранты, студенты и школьники, сотрудники Пермского городского лесничества.



Центр эколого-биологических исследований и природоохранной работы (ДЮЦ «Рифей») провел для участников встречи увлекательное путешествие по экологической тропе «Дорога домой» в Черняевском лесу: взрослым была представлена методика организации экскурсий, а вот студентам и школьникам пришлось разгадывать загадки. Также участники узнали о сосне, которой более 300 лет.



Экскурсия побывала на реликтовом болоте. Здесь растут растения, занесенные в Красную книгу Пермского края: касатик ложноаировидный и щитовник гребенчатый. Популяции этих растений подробно изучены и взяты под охрану. Ежегодно Центр эколого-биологических исследований и природоохранной работы проводит очистку болота от мусора и контролирует численность растений.



— Такой «ботанический аудит» имеет огромное значение для природных территорий Перми. Важна и работа со студентами, школьниками, которую проводит Центр эколого-биологических исследований, — отметила Антонина Галанова, директор Пермского городского лесничества.



Лидия Переведенцева, доктор биологических наук, показала необычный гриб — грибную капусту, которую нашел в Черняевском лесу житель города. Этот гриб растет в Европе, Азии и даже Северной Америке и является редким видом. Увидеть его можно в августе-сентябре, он похож на крупный кочан цветной капусты, отсюда и такое название.



Участники экскурсии получили в подарок аудиогид по экологической тропе «Дорога домой». Используя мобильный телефон или планшет, можно совершить экскурсию по экотропе. Интерактивный путеводитель имеет возможность определения местоположения обзорных точек, построения маршрутов, интеграции с социальными сетями.