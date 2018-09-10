В Перми спор из-за музыкального репертуара привел к смерти

12:17 | 12.09.2018

В Кировском районе краевой столицы полицейские задержали местного жителя 1962 года рождения. Мужчину подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.



Подозреваемый пригласил гостя к себе в квартиру по ул. Шишкина. Мужчины выпили, и хозяин сыграл на гитаре. Гостю не понравился репертуар, и он сделал замечание. Возник конфликт, в результате хозяин квартиры избил потерпевшего. Он вынес мужчину на улицу и оставил возле подъезда. Там гость и скончался.



Возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.