Начата подготовка к «спрямлению» шоссе Космонавтов в Перми

23:56 | 11.09.2018

Сегодня, 11 сентября, Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края заключило договор на выполнение реконструкции шоссе Космонавтов с ООО «Асфальтобетонный завод №1» (АБЗ №1). Подрядчик приступает к геодезическим работам.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что эта дорога является «лицом» региона – именно по ней гости и жители Прикамья едут в Пермь из аэропорта. Эта дорога, по словам главы региона, должна позволять доехать до аэровокзала быстро и безопасно.



Напомним, реконструкция пермской магистрали подразумевает спрямление четырех участков. Работы должны завершиться к августу 2019 года. Сумма договора — 288,325 млн руб.



Напомним, в ближайшие три года в Прикамье планируется построить и реконструировать 44,5 км дорог и 878,5 погонного метра мостов. Помимо реконструкции шоссе Космонавтов, в 2018 году будут продолжены работы на трассе Березники – Соликамск, обходе Чусового, Восточном обходе г. Перми, обходе п. Куеда, дорогах Полазна – Чусовой и Частые – Бабка.



Всего в 2018 году на реализацию дорожно-хозяйственной деятельности из дорожного фонда Прикамья будет направлено 11,58 млрд рублей. Беспрецедентная сумма в 12 млрд рублей была направлена на дорожную инфраструктуру в 2017 году. За счет этих средств сокращается недоинвестированность отрасли, сформировавшаяся в предыдущие годы.