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Пермь: новости дня


18:32 | 11.09.2018

Пермяков приглашают на мастер-класс по карикатуре

13 сентября в 18:00 в пермской арт-резиденции (ул. Монастырская, 95а) мастер карикатуры Дмитрий Кононов проведет для всех желающих мастер-класс в пространстве своей выставки «Негромко».

Участникам мастер-класса предстоит узнать, как создается настоящая карикатура: от рождения идеи будущей работы до ее графического воплощения. Встреча пройдет под названием «От эскиза к наброску, от наброска к каракуле, от каракули к… мысли».

— Посмотрим вместе со мной выставку, поговорим об ироничной графике, познакомимся с классиками этого жанра, «родим» чего-нибудь свое, посмеемся… Не забудьте взять с собой альбомчик и карандаш-ручку, — рассказывает автор проекта Дмитрий Кононов.

Дмитрий Кононов — известный пермский карикатурист, который за годы своего творческого и профессионального пути успел поработать со многими изданиями, получить призы в десятках профессиональных конкурсов, принять участие в разнообразных выставочных проектах. По признанию автора, он никогда не считал себя художником, но не расставался с карандашом с детства.

Выставка «Негромко» логично разделена на две части. В первой представлена карикатура, созданная автором ранее и «проверенная временем». Эти работы уже были представлены в рамках пермских выставочных проектов. Во второй части экспозиции зрители увидят новые ироничные работы Кононова, экспонирующиеся впервые. Их темой стали известные сюжеты и персонажи из мировой живописи, которые автор поместил в новые, непредсказуемые обстоятельства со свойственным ему юмором. В экспозиции использованы фрагменты и мотивы из 31 картины 22 знаменитых художников: от работ Пабло Пикассо до персонажей и сюжетов Валентина Серова и Виктора Васнецова.

Мастер-класс состоится 13 сентября в 18:00 в пермской арт-резиденции (ул. Монастырская, 95а). Выставка продолжит работу до 25 сентября. Вход на мероприятие свободный.

© «Вечерние Ведомости»

 


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