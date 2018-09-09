«Кросс нации» объединит спортсменов из одиннадцати территорий Прикамья

17:32 | 11.09.2018

В субботу, 15 сентября, в Пермском крае пройдет Всероссийский день бега «Кросс нации». Предполагается, что в этом году участниками соревнований в Прикамье станут более 16 тысяч спортсменов из 11 территорий региона. Забеги пройдут в Перми, Соликамске, Чусовом, Лысьве, а также в Чернушинском, Верещагинском, Красновишерском, Кудымкарском, Осинском, Горнозаводском и Александровском районах.



В Перми в этом году «Кросс нации» впервые пройдет в новом формате. Забег будет полностью соответствовать своему названию: дистанция проложена в лесном массиве по пересеченной местности. Местом проведения соревнований выбраны трассы лыжной базы «Динамо».



«С одной стороны, забег на базе «Динамо» получится действительно кроссовым, а с другой — отпадет необходимость перекрывать на время соревнований центральные улицы города», — рассказал министр физической культуры и спорта Пермского края Владимир Епанов.



Регистрация на «Кросс нации» уже началась. До 14 сентября можно зарегистрироваться на сайте министерства физической культуры и спорта Пермского края sport.permkrai.ru.



Также заявку можно подать по адресам: ул. Сибирская, 47 (Дворец спорта «Орленок» — здесь можно подать коллективную заявку), ул. Лебедева, 13 (УДС «Молот»), щоссе Космонавтов, 158а (СК им. В.П. Сухарева), здание легкоатлетического манежа, а также в спортивном комплексе «Прикамье»: Ласьвинская, 1.



Кроме того, в день соревнований, 15 сентября, заявки принимаются на территории лыжной базы «Динамо» по адресу: ул. Самаркандская, 2, с 9:00 до 11:30. Подробную информацию о соревнованиях «Кросс нации» можно узнать по ссылке: permkrai.ru/documents/obsujdenie/Минспорт_кросс_наций_файл_2.docx.