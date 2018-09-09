Энергетики «Т Плюс» восстановили почти 6 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия в Перми

17:21 | 11.09.2018

Также в рамках благоустройства мест проведения ремонтов теплосетей энергетики привели в порядок 700 кв. метров газонов.



Пермский филиал «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» благоустраивают территории по мере завершения перекладок сетей на улицах Газеты Звезда, Н. Крисанова, Маршала Рыбалко и других. После монтажа тепломагистралей проводится обратная отсыпка щебнем и песчано-гравийной смесью, укладывается дорожное покрытие, асфальтируются тротуары, заменяются бордюры и т. д.



В ходе текущей ремонтной кампании в Перми энергетики восстановили 5840 кв. м асфальтового дорожного покрытия, отсыпали черноземом территорию площадью 700 кв. м под газоны, установили 257 новых бортовых камней. При необходимости после модернизации теплопроводов обновляются объекты транспортной сети: на ул. Маршала Рыбалко смонтирован новый остановочный комплекс общественного транспорта.



Сейчас полностью выполнено благоустройство улицы Осинской (участок ул. Петропавловская — ул. Советская), ул. Газеты Звезда (участок ул. Пермская — ул. В. Ленина) и ул. Н. Крисанова (участок ул. В. Ленина — ул. Петропавловская). Напомним, что мероприятия по благоустройству являются частью федеральной программы компании «Т Плюс» «Re: Конструкция», направленной на обновление теплосетевой инфраструктуры, от надежной работы которой зависит энергоснабжение большого количества жителей Перми.