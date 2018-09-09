Пермь: новости дня
17:21 | 11.09.2018
Энергетики «Т Плюс» восстановили почти 6 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия в Перми
Пермский филиал «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» благоустраивают территории по мере завершения перекладок сетей на улицах Газеты Звезда, Н. Крисанова, Маршала Рыбалко и других. После монтажа тепломагистралей проводится обратная отсыпка щебнем и песчано-гравийной смесью, укладывается дорожное покрытие, асфальтируются тротуары, заменяются бордюры и т. д.
В ходе текущей ремонтной кампании в Перми энергетики восстановили 5840 кв. м асфальтового дорожного покрытия, отсыпали черноземом территорию площадью 700 кв. м под газоны, установили 257 новых бортовых камней. При необходимости после модернизации теплопроводов обновляются объекты транспортной сети: на ул. Маршала Рыбалко смонтирован новый остановочный комплекс общественного транспорта.
Сейчас полностью выполнено благоустройство улицы Осинской (участок ул. Петропавловская — ул. Советская), ул. Газеты Звезда (участок ул. Пермская — ул. В. Ленина) и ул. Н. Крисанова (участок ул. В. Ленина — ул. Петропавловская). Напомним, что мероприятия по благоустройству являются частью федеральной программы компании «Т Плюс» «Re: Конструкция», направленной на обновление теплосетевой инфраструктуры, от надежной работы которой зависит энергоснабжение большого количества жителей Перми.
© «Вечерние Ведомости»
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