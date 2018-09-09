В Перми должник лишился машины, оставив ее у здания суда

14:28 | 11.09.2018

Судебные приставы Свердловского района краевой столицы арестовали иномарку, припаркованную должником около здания суда. Как рассказали в УФССП по Пермскому краю, гражданин не желал погашать задолженность суммой более 124 тысяч рублей в пользу ПАО «Пермская энергосбытовая компания».



Направив запросы в регистрирующие органы, судебные приставы установили, что мужчина является владельцем автомобиля Nissan Murano 2007 года выпуска.

Неплательщик явился в Арбитражный суд Пермского края. Там его ожидал неприятный сюрприз. Приставы составили акт описи и ареста припаркованной должником машины и передали ее на ответственное хранение взыскателю.



Мужчина сможет вернуть транспортное средство, погасив имеющуюся задолженность. Иначе машина будет отправлена на реализацию в счет погашения неоплаченного долга и исполнительского сбора.