Делегация Прикамья представляет туристический потенциал региона на международной туристической выставке

14:09 | 11.09.2018

Сегодня, 11 сентября, в Москве начинает работу Международная туристическая выставка «ОТДЫХ. LEISURE-2018». Одно из ведущих международных туристических событий в России пройдет уже в 24-й раз. В прошлом году выставку посетило более 40 000 человек из 80 стран мира.



Пермский край на выставке представят более 30 профессионалов туристской сферы региона: туроператоры, отельеры, представители муниципалитетов, общественных организаций, оздоровительных комплексов. Это первое участие региона в столь широком формате.



Организатором участия Пермского края в выставке является министерство культуры Пермского края совместно с администрацией губернатора Пермского края.



По информации министерства, в рамках пермской экспозиции наряду с уже известными будут презентованы новые туристские проекты: «Гений места: фестиваль про город, книги и путешествие», гастрономический фестиваль «Вкус места». Мастер-класс по кулинарному искусству прямо на стенде позволит посетителям оценить гастрономические туры Пермского края. Гости выставки также познакомятся с услугами ведущих курортов Прикамья, в том числе «Демидково», «Ключи», «Усть-Качка», а также туроператоров «Валида», «Северный Урал», «Пермский центр отдыха и туризма», «Кумир».



Представители муниципальных образований Пермского края проведут среди посетителей стендов викторины и лотереи с розыгрышем тематических призов, связанных с брендами нашего региона. В том числе посетителям стенда будет предложено найти чердынский клад или пройти мастер-класс по основам воздухоплавания.



Экспозиция Пермского края разместилась на одной из престижных площадок центрального выставочного комплекса «Экспоцентр». Стенд выполнен в стилистике туристского фирменного стиля, на нем будут отражены главные туристские достопримечательности региона. Для профессионалов и посетителей выставки разработана и подготовлена интерактивная карта туристских маршрутов Пермского края.



Отметим, повышение уровня туризма в регионе является одной из приоритетных задач краевых властей. Ранее глава Пермского края Максим Решетников обозначал высокий туристический потенциал региона: в Прикамье большое количество исторических мест, музеев, памятников природы и архитектуры и богатая история. Для комфортного пребывания гостей региона краевые власти ведут активную работу по созданию необходимой инфраструктуры. В частности, приводятся в нормативное состояние дороги, ведущие к наиболее популярным среди туристов местам, рассматриваются варианты по строительству новых гостиниц, разрабатываются новые туристические маршруты.