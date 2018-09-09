В Прикамье стартовал второй этап операции «Мак-2018»

13:06 | 11.09.2018

В Пермском крае в период с 10 по 19 сентября проводится межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Мак-2018». Цель мероприятия – выявление, пресечение и раскрытие правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения, выявление и ликвидация незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества.



В ходе мероприятия особое внимание уделяется проверке поступившей от граждан информации, имеющей оперативный и профилактический интерес.



Правоохранители призывают граждан и общественные организации к сотрудничеству.



Тех, кто располагает информацией о местах произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, их культивирования, концентрации зависимых людей с целью потребления наркотиков либо иной информацией, связанной с незаконным оборотом запрещенных веществ, просят сообщить об этом в ближайший территориальный орган МВД России по телефону 02 либо на телефон доверия 8 (342) 246-87-87.