Фонд капремонта Пермского края расторг договоры с подрядчиком из-за некачественно выполняемых проектов

12:57 | 11.09.2018

Фонд капитального ремонта принял решение о расторжении двух договоров на разработку проектно-сметной документации для ремонта 47 многоквартирных домов: 28 домов расположены в Березниках, 19 — в Перми. Подрядная организация ООО «ДСТ-Строй» не сумела выполнить взятые на себя договорные обязательства. По условиям договора, подрядчик обязан был завершить разработку проектов не позднее 9 июля 2018 года. По состоянию на 11 сентября ни один из проектов подрядчик не сдал.



При этом фонд неоднократно направлял в адрес «ДСТ-Срой» требования о необходимости исполнения договоров. 7 августа в адрес подрядчика направлены уведомления о расторжении договоров в одностороннем порядке на основании систематического нарушения договорных условий.



«Мы понимаем, что расторжение договоров приведет к переносу сроков ремонта домов. Однако фонд пошел на крайние меры, поскольку качество исполнения проектов остается низким. Мы просто не имеем права принимать проекты с теми замечаниями, которые существуют, и более того — не имеем права платить за такую работу деньгами собственников. Подрядчику было предоставлено достаточно времени для устранения замечаний и сдачи проектов. Однако договор просрочен почти на два месяца, а проектов, по которым можно было бы провести качественный ремонт, по-прежнему нет», — сообщил генеральный директор фонда Дмитрий Баранов.



Фонда капитального ремонта не будет производить оплату работы по расторгнутым договорам. Сейчас решается вопрос о применении штрафных санкций к ООО «ДСТ-Строй», а также готовятся документы для антимонопольной службы для включения сведений об организации в Реестр недобросовестных поставщиков. Аукционы по данным домам будут объявлены повторно.



Адреса домов в Перми: ул. Комиссара Пожарского, 17, ул. Композитора Глинки, 3, 5, 7, ул. Самолетная, 48, ул. Сокольская, 9, ул. Солдатова, 34, 39, 6, ул. Стахановская, 1, ул. Суздальская, 3, ул. Фонтанная, 14, ул. Челюскинцев, 15, ул. Челюскинцев, 21, ул. Чердынская, 19, 25, ул. Чернышевского, 19, ул. Яблочкова, 31, 37.



Адреса домов в Березниках: ул. Березниковская, 90, 94, ул. Гагарина, 5, ул. Деменева, 1, 3, 7, 9, ул. К. Маркса, 53, 47, 50, проспект Ленина, 55, 59, ул. Мира, 108, 62, ул. О. Кошевого, 9, ул. Пятилетки, 24, 26, 42, 44, 46, 9, ул. Свободы, 54, Советский проспект, 16, 18, 20, 24, 50, ул. Труда, 4.