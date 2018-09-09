Пермь: новости дня
12:57 | 11.09.2018
Фонд капремонта Пермского края расторг договоры с подрядчиком из-за некачественно выполняемых проектов
При этом фонд неоднократно направлял в адрес «ДСТ-Срой» требования о необходимости исполнения договоров. 7 августа в адрес подрядчика направлены уведомления о расторжении договоров в одностороннем порядке на основании систематического нарушения договорных условий.
«Мы понимаем, что расторжение договоров приведет к переносу сроков ремонта домов. Однако фонд пошел на крайние меры, поскольку качество исполнения проектов остается низким. Мы просто не имеем права принимать проекты с теми замечаниями, которые существуют, и более того — не имеем права платить за такую работу деньгами собственников. Подрядчику было предоставлено достаточно времени для устранения замечаний и сдачи проектов. Однако договор просрочен почти на два месяца, а проектов, по которым можно было бы провести качественный ремонт, по-прежнему нет», — сообщил генеральный директор фонда Дмитрий Баранов.
Фонда капитального ремонта не будет производить оплату работы по расторгнутым договорам. Сейчас решается вопрос о применении штрафных санкций к ООО «ДСТ-Строй», а также готовятся документы для антимонопольной службы для включения сведений об организации в Реестр недобросовестных поставщиков. Аукционы по данным домам будут объявлены повторно.
Адреса домов в Перми: ул. Комиссара Пожарского, 17, ул. Композитора Глинки, 3, 5, 7, ул. Самолетная, 48, ул. Сокольская, 9, ул. Солдатова, 34, 39, 6, ул. Стахановская, 1, ул. Суздальская, 3, ул. Фонтанная, 14, ул. Челюскинцев, 15, ул. Челюскинцев, 21, ул. Чердынская, 19, 25, ул. Чернышевского, 19, ул. Яблочкова, 31, 37.
Адреса домов в Березниках: ул. Березниковская, 90, 94, ул. Гагарина, 5, ул. Деменева, 1, 3, 7, 9, ул. К. Маркса, 53, 47, 50, проспект Ленина, 55, 59, ул. Мира, 108, 62, ул. О. Кошевого, 9, ул. Пятилетки, 24, 26, 42, 44, 46, 9, ул. Свободы, 54, Советский проспект, 16, 18, 20, 24, 50, ул. Труда, 4.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
15:20 | 11.09.2018
Выделены субсидии на благоустройство дворов в Екатеринбурге
15:00 | 11.09.2018
Прокуратура требует ужесточить наказание в отношении Владислава Рябухина
14:32 | 11.09.2018
Пропавшую в Екатеринбурге пенсионерку нашли мертвой в болоте
14:28 | 11.09.2018
В Перми должник лишился машины, оставив ее у здания суда
14:09 | 11.09.2018
Делегация Прикамья представляет туристический потенциал региона на международной туристической выставке
14:04 | 11.09.2018
Уралец осужден за кражу куска свинины и куриных желудков
13:42 | 11.09.2018
Трех екатеринбуржцев будут судить за хищение денег из банкомата, в котором перепутали ячейки
13:21 | 11.09.2018
Во время Евро-2020 в Екатеринбурге могут организовать фан-зону
13:06 | 11.09.2018
В Прикамье стартовал второй этап операции «Мак-2018»
12:58 | 11.09.2018
Уральские врачи, по вине которых погиб пациент, получили наказание в виде ограничения свободы
12:57 | 11.09.2018
Фонд капремонта Пермского края расторг договоры с подрядчиком из-за некачественно выполняемых проектов
12:45 | 11.09.2018
В четверг Российская государственная библиотека откроет пермским школьникам доступ к материалам виртуального читального зала
12:41 | 11.09.2018
За неделю в Свердловской области уничтожили пять тонн мяса
12:22 | 11.09.2018
Синоптики предупреждают жителей Кургана о заморозках
12:13 | 11.09.2018
В сквере у пермского ДК им. Пушкина стартовал ремонт
12:06 | 11.09.2018
В Прикамье начался конкурс «Народный участковый»
11:57 | 11.09.2018
В столице Прикамья выберут «бабушку года»
11:57 | 11.09.2018
Краснотурьинскую больницу через суд заставляют укомплектовать машины скорой помощи
11:38 | 11.09.2018
В столице Урала соберутся более 800 международных экспертов по праву
11:35 | 11.09.2018
Евгений Куйвашев встретится с вновь избранными главами муниципалитетов и депутатами дум Свердловской области
11:33 | 11.09.2018
Кокорин представил правительству Зауралья нового федерального инспектора: «Человек он достаточно опытный»
11:06 | 11.09.2018
На трассе Екатеринбург — Тюмень в районе Камышлова ограничено движение
10:49 | 11.09.2018
Главврача больницы на Урале обвиняют в хищении дизельного топлива на 200 тысяч рублей
10:38 | 11.09.2018
СК завершил расследование уголовного дела руководителя УФНС Зауралья Владимира Рыжука
10:28 | 11.09.2018
В Талице предпринимательницу осудили за нежелание получить деньги за поставку древесины за рубеж
10:16 | 11.09.2018
В Коркино газифицируют частный сектор
09:32 | 11.09.2018
На Урале в колонии открыли кафе для заключенных
09:15 | 11.09.2018
В Екатеринбурге сгорел автомобиль Toyota RAV4
09:10 | 11.09.2018
Жители уральского села вынуждены сидеть дома с детьми из-за отсутствия автобуса для дошколят
22:00 | 10.09.2018
Екатеринбург стал вторым по количеству задержанных на митингах против пенсионной реформы
21:33 | 10.09.2018
Скоро Екатеринбургу дадут отопление
21:12 | 10.09.2018
В Екатеринбурге стартовал процесс по делу Николая Коляды
20:21 | 10.09.2018
Избирком может аннулировать результаты выборов на одном из участков из-за возможного нарушения закона кандидатом-единороссом
19:26 | 10.09.2018
Онлайн-трансляцию III Молодежного форума Пермского края посмотрели почти 11,5 тысячи человек
19:13 | 10.09.2018
Свердловские общественники помогли пенсионерке подготовиться к зиме
18:17 | 10.09.2018
Участие в Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина в Чайковском приняли более 100 спортсменов
17:59 | 10.09.2018
25 сентября ЗакСО рассмотрит законопроекты о сохранении льгот для граждан предпенсионного возраста
17:33 | 10.09.2018
МВД проводит проверку по факту задержаний журналистов в Екатеринбурге
17:18 | 10.09.2018
В среду в Перми состоится прямая телефонная линия, посвященная началу учебного года
17:10 | 10.09.2018
Пермяки могут проголосовать за оформление городских автобусов
16:51 | 10.09.2018
Губернатор проинспектировал ход благоустройства пермских дворов
16:36 | 10.09.2018
В Екатеринбурге незаконно вырубили сосны и березы на 21 млн рублей
16:32 | 10.09.2018
В Курганской области в аварии с «перевертышем» погибла 26-летняя пассажирка. Еще трое в больнице