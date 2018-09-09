В четверг Российская государственная библиотека откроет пермским школьникам доступ к материалам виртуального читального зала

12:45 | 11.09.2018

13 сентября в 14:00 в гимназии № 2 (улица Старцева, 1а) состоится торжественное открытие виртуального читального зала Российской государственной библиотеки.



Открытие такого читального зала станет первым подобным мероприятием в стенах среднего общеобразовательного заведения. В нем примут участие представители Российской государственной библиотеки, министерства культуры Пермского края, министерства образования и науки Пермского края и департамента образования администрации Перми, а также специалисты краевой библиотеки им. Горького.



Все участники мероприятия смогут воспользоваться доступом к уникальной коллекции «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки», где представлено около миллиона полных текстов диссертаций и авторефератов по всем специальностям, а также детально изучить возможности, предоставляемые программным обеспечением для работы с документами.



Открытие в гимназии виртуального читального зала Российской библиотеки позволит учащимся иметь постоянный доступ к новейшим исследованиям российских ученых, глубже изучить тот или иной предмет, выбрать профессию или высшее учебное заведение. Для педагогического состава гимназии наличие такого доступа означает возможность использования в повседневной учебной практике актуальных методик и разработок в сфере педагогических и психологических наук.



Отметим, что гимназия № 2 является одним из первых в городе общеобразовательных учреждений нового вида, ориентированным на разностороннее развитие учеников, способных к активному интеллектуальному творческому труду, готовых к непрерывному самообразованию и самоопределению. В гимназии имеются все ресурсы для организации доступа к электронным библиотекам. Весной этого года в гимназии был открыт Медиацентр — интерактивный читальный зал с доступом к электронным ресурсам, в котором учащиеся знакомятся в том числе и с возможностями электронной библиотеки РГБ.