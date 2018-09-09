В сквере у пермского ДК им. Пушкина стартовал ремонт

12:13 | 11.09.2018

Благоустройство мест отдыха, а затем насыщение их культурными событиями является важной задачей городских властей. В сквере у ДК им. А.С. Пушкина подрядчик приступил к подготовительным работам.



В сквере появятся выложенные плиткой дорожки, будут установлены новые скамейки и урны. Для любителей активного образа жизни оборудуют спортивную площадку с тренажерами и резиновым покрытием. Расширят существующую детскую площадку, а сам сквер сделают доступным для маломобильных посетителей.



Дополнительно высадят различные виды деревьев и кустарников, разобьют цветники и газоны. Среди деревьев появятся площадки для тихого отдыха.



Работы планируется выполнить до конца октября.



Всего в этом году в Перми будет благоустроено более десяти мест отдыха. Уже сейчас завершены работы по благоустройству бульвара им. Братьев Игнатовых, в сквере по улице Худанина, в сквере Авиаторов, в сквере «Аллея Памяти» по улице Екатерининской и в сквере по улице Мира в поселке Новые Ляды. В сентябре начнутся работы по благоустройству сквера им. Мичурина в Орджоникидзевском районе.



Идет ремонт сквера им. Розалии Землячки. Тестовый запуск фонтана состоится осенью. В августе подрядная организация начала ремонт Райского сада, там будут отремонтированы пешеходные дорожки, ограждения и ротонда.