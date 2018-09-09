В Прикамье начался конкурс «Народный участковый»

12:06 | 11.09.2018

11 сентября стартовал первый региональный этап ежегодного всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый».



Жителям Пермского края предстоит выбрать сотрудника, который, на их взгляд, наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченного полиции, и проголосовать за него.



По итогам онлайн-голосования определятся 10 претендентов на победу. В дальнейшем борьба за звание лучшего среди них развернется с 7 по 16 октября.



Отдать свой голос за вашего участкового можно здесь: 59.мвд.рф/Konkursi/народный-участковый-2018.