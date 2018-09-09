Онлайн-трансляцию III Молодежного форума Пермского края посмотрели почти 11,5 тысячи человек

19:26 | 10.09.2018

Организаторы III Молодежного форума подвели итоги посещения мероприятия. Как отмечают специалисты министерства образования и науки Пермского края, количество мест на площадке бывшего завода им. Шпагина было ограниченно, поэтому на каждой секции была предусмотрена онлайн-трансляция или запись. В общей сложности онлайн-трансляции с секций форума смотрели почти 11,5 тысячи человек. Напомним, на площадке бывшего завода им. Шпагина в работе секций приняли участие более 1700 человек.



В общей сложности в мероприятиях форума приняли участие или посмотрели онлайн более 13 тысяч человек.



Как прокомментировал итоги Молодежного форума губернатор Пермского края Максим Решетников, на заводе Шпагина была невероятная энергетика. «Рад, что у нас пытливая, интересующаяся молодежь, которая неравнодушна к жизни края. Надеюсь, участникам все понравилось», — отметил Максим Решетников. Отметим, самым популярным среди посетителей форума стал open talk с губернатором Пермского края — пообщаться с главой региона пришло более 500 участников, также большой популярностью среди посетителей пользовались лекции декана экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александра Аузана. Он провел 2 лекции, на каждой из которых присутствовало порядка 350 человек.



Среди зрителей онлайн-трансляций наибольшей популярностью пользовались секции по информационной безопасности и киберспорту.



Все лекции, проведенные в рамках III Молодежного форума, в ближайшее время предполагается опубликовать в группе в соцсети (vk.com/molforum59).