Участие в Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина в Чайковском приняли более 100 спортсменов

18:17 | 10.09.2018

Чайковский принял российские этапы по прыжкам на лыжах с трамплина. В них поучаствовали более 100 спортсменов.



В первый день соревнований, в субботу, 8 сентября, прошли соревнования смешанных команд — каждую национальную сборную представляли четыре спортсмена — двое мужчин и две девушки. Соревнования команд станут олимпийской дисциплиной, начиная с Зимних игр в Пекине в 2022 году. Лучшей сборной стала команда Японии, вторыми стали спортсмены Словении, замкнули тройку лидеров норвежцы. Сборная России заняла четвертое место. Своим выступлением в составе команды порадовал болельщиков пермский спортсмен Евгений Климов, выполнивший самый дальний прыжок соревновательного дня — на 146 метров.



По окончании дня спортсмены «восстанавливали силы» на мастер-классе по живописи. Сборным всего мира предложили написать картины, где бы главным героем стал летающий лыжник. В воскресенье болельщики могли приобрести картины на память, а все вырученные средства были направлены организаторами в пермский фонд помощи тяжелобольным детям «Дедморозим».



Во второй соревновательный день, 9 сентября, первыми в индивидуальном зачете соревновались девушки. Лучший результат показала словенская летающая лыжница Эма Клинец, второй стала норвежская спортсменка Марен Люндби, третьей - Сара Таканаши из Японии. Лучшей из россиянок стала Ирина Аввакумова, которая замкнула топ-10.



Соревнования мужчин были отменены из-за неблагоприятных погодных условий. Они продолжат соревнования в Румынии, а женщины — в Германии.



В оба дня за соревнованиями на трамплинном комплексе «Снежинка» наблюдали порядка 3 тысяч зрителей, еще более 40 тысяч человек наблюдали за происходящим с помощью онлайн-трансляции.



Большой спортивный праздник прошел в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время».



Организаторами турнира выступили Международная федерация лыжных видов спорта, Министерство спорта Российской Федерации, Ассоциация лыжных видов спорта России, Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, краевая федерация по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью «Прикамье», министерство физической культуры и спорта Пермского края.