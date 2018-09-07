В среду в Перми состоится прямая телефонная линия, посвященная началу учебного года

17:18 | 10.09.2018

12 сентября с 10:00 до 11:00 пройдет прямая телефонная линия, посвященная началу учебного года.



Позвонить на прямую линию можно по телефону 2-059-059. На вопросы горожан будут отвечать начальник департамента образования администрации Перми Людмила Серикова, а также председатель комитета Пермской городской Думы по социальной политике Василий Кузнецов.



Напомним, что в сеть образовательных учреждений города Перми входят 129 школ, 131 дошкольное учреждение и 18 учреждений дополнительного образования. Кроме этого, в Перми функционируют 6 частных школ и 41 негосударственный лицензированный детский сад. В новом учебном году введен в строй новый учебный корпус школы № 59 на тысячу учащихся. В ближайшее время откроется корпус-тысячник школы № 42: сейчас там ведется монтаж оборудования и установка школьной мебели.



В новом учебном году за парты сели 118 тысяч школьников, 14,5 тысячи — первоклассники. Также был зафиксирован и рост числа выпускников — среди них трое ребят сдали единый государственный экзамен на 100 баллов сразу по двум предметам. Наибольшее количество стобалльников отмечено по русскому языку (61 человек) и по информатике (18 человек). Всего же в этом году 99 выпускников сдали единый государственный экзамен на 100 баллов.



Актуальным направлением для городского департамента образования остается развитие сети уникальных школ: сегодня в Перми создано 10 таких учреждений. Уникальность школ состоит в том, что настоящие профессионалы своего дела: инженеры, технологи, дизайнеры, программисты и другие представители профессиональных сообществ — работают с детьми как в школе, так и на рабочих местах своего предприятия в формате профессиональных проб, практик, реализации продуктоориентированных проектов. За последние два года дополнительными образовательными услугами уникальных школ воспользовались более двух тысяч школьников со всего города.



Новый учебный год начался и для 17 тысяч детей дошкольного возраста. В целом детские сады города Перми посещает более 64 тысяч ребят. Начиная с 2016 года в детских садах города идет процесс поиска собственного бренда: так, новое название и концепцию развития получили детские сады «Электроник», «Зодчий», «Чулпан», «IT-сад», «Эрудит». Главной характеристикой бренда является его содержательное наполнение.